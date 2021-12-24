Страховой Дом ВСК признан "Компанией года"

24.12.2021 10:32 Читали 33

Страховой Дом ВСК в пятый раз стал лауреатом Ежегодной национальной бизнес-премии "Компания года 2021" в номинации "Страховая компания", войдя в число лучших российских предприятий и получив наивысшие оценки и признание российского делового сообщества. Также наград удостоились "Аэрофлот", "Ростелеком", "Газпром", "Сибур" и OZON.

Голосование за лауреатов ежегодной бизнес-премии проводилось Экспертным Советом портала. Церемония награждения победителей состоялась 22 декабря 2021 года в МИА "Россия сегодня".

"Большая честь, что бизнес-сообщество отмечает развитие ВСК даже в непростое пандемийное время. Мы не привыкли жаловаться на трудности и используем их как возможности для развития. В 2021 году ВСК укрепила свои позиции в цифровой трансформации, компания первой в России внедрила искусственный интеллект в онлайн-урегулирование по каско. Мы отмечаем многократный рост взаимодействия с клиентами на фоне пандемии. Вырос спрос на полисы ДМС и телемедицину, сервисы, позволяющие пациентам самостоятельно определить виды и объемы услуг, которые им нужны. Компания ежедневно работает над развитием отношений с пользователями. Мы достигли в этом значительных успехов, признанных профессиональным сообществом", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Ежегодная национальная премия "Лучшие в России — Компания и Персона года" вручается с 1999 года. Она отмечает успехи владельцев бизнеса, инвесторов, предпринимателей, менеджеров и зарекомендовала себя как общественный институт, который не только ставит в пример лучшие компании, но создает новый имидж российского бизнеса и продвигает новые стандарты бизнес-этики в стране.