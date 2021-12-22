Россияне предпочитают страховать имущество в ВСК

Сборы ВСК по страхованию каско для юридических лиц в третьем квартале 2021 г. увеличились на 32% по сравнению с третьим кварталом 2020 г., они опережают аналогичные показатели роста рынка почти на 6 п. п.
Наибольший рост по итогам 9 месяцев 2021 г. продемонстрировало страхование имущества физлиц (ИФЛ) (53,8%), каско (20%) и добровольное медицинское страхование физических лиц (ДМС) (33,2%).
"Несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, ВСК продолжает демонстрировать уверенный рост сборов в целевых сегментах. Цифровизация на данный момент является для ВСК ключевым направлением развития, и станет драйвером дальнейшего роста компании, т. к. позволяет улучшить качество услуг для клиентов и оптимизировать внутренние бизнес-процессы. В целом, итоги 9 месяцев на страховом рынке говорят о постепенном восстановлении экономической активности. Кроме того, сохранилась тенденция к консолидации рынка — доля топ-10 страховых компаний по объему сборов достигла 82%", — отмечает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.