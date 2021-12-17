Искусственный интеллект Страхового Дома ВСК получил премию "Время инноваций-2021"

17.12.2021 17:50 Читали 8

Проект внедрения искусственного интеллекта в каско Страхового Дома ВСК стал победителем премии "Время инноваций-2021" в номинации "Инновационно-активная компания года", в категории "финансы и консалтинг: страхование". ВСК первой среди страховых компаний с ноября текущего года стала использовать ИИ в процессе онлайн-урегулирования убытков по добровольному автострахованию. Также наград удостоились "Аэрофлот", ASUS, "Сбербанк", "Билайн", TOYOTA, Samsung и "Ростелеком".

Проект умного урегулирования в автостраховании с применением искусственного интеллекта работает на основе нейронной сети, способной обучаться. Система онлайн-урегулирования позволяет сократить время оформления страховых случаев через мобильное приложение "ВСК Страхование" с 7 дней до двух часов.

Искусственный интеллект подключается на стадии оформления ДТП после загрузки фотографии поврежденного транспортного средства. На первом этапе ИИ по фото распознает части автомобиля, сопоставляет их с эталонным контуром машины без повреждений и с помощью специального алгоритма выделяет деформированные участки авто, а также определяет место и тип повреждения — царапину, скол, вмятину и так далее.

На последнем этапе система выдает страхователю заключение с перечислением повреждений, и после обработки заявки страхователь автоматически получает сформированное направление на ремонт

Внедрение технологии помогает ВСК перестроить и улучшить внутренние процессы, а также улучшить клиентский сервис, оптимизировать взаимодействие с внешними экспертами, станциями технического обслуживания.

"Цифровая трансформация страхового сектора является ключевым трендом последних лет, ВСК в этом направлении работает уже достаточно давно, внедряя удобные и технологичные сервисы для своих клиентов, особенно в сегменте моторного страхования. — отмечает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский — Уже сейчас более 60% страховых случаев по каско в компании оформляются онлайн, и в дальнейшем этот показатель будет расти за счет внедрения искусственного интеллекта. Данное нововведение позволяет упростить процесс урегулирования страховых случаев, оптимизировать процесс фиксации страхового случая внутри компании. Сейчас использование искусственного интеллекта возможно только в сегменте каско, но в дальнейшем мы видим огромный потенциал применения технологии и в ОСАГО".

С полным списком участников премии можно ознакомиться по ссылке novpro.org/news/.