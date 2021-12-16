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Шесть дворовых территорий в Кировском районе Самары приобретут новый вид в 2022 году благодаря нацпроекту

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В первый день зимы администрация Кировского района городского округа Самары заключила муниципальный контракт с подрядчиком на производство работ по благоустройству шести дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализация нацпроекта инициирована Президентом страны Владимиром Путиным и находится под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Кардинально поменяют свой вид дворы по адресам: ул К.Маркса, 396; ул. Дальневосточная, 4; ул. Свободы, 187; ул. М. Авейде, 12; ул. Литвинова, 332а; двор из домов 491,489, 487 по ул. К.Марска; ул. Димитрова, 74 – 72 и ул. Ставропольская, 161- 163.

На дворовых территориях обустроят детские и спортивные площадки с современным оборудованием, сделают уличное освещение.

В этом году в Кировском районе областной столицы обновлены 9 дворовых территорий. Находятся они по следующим адресам: ул. Г. Димитрова 37А, пр. Кирова, 235, ул. Победы, 131, 133, 135 и 137, ул. Республиканская, 52, ул. Дальневосточная, 6 и ул. Авейде, 21.

Дизайн-проекты благоустройства дворов были разработаны с участием жителей. Они решали, какой должна быть территория около их домов.

«Какую замечательную детскую площадку сделали для наших детей, — говорит жительница двора по ул. Победы, 131 Елена Николаевна. – Я еще не видела таких ярких и необычных детских комплексов. И еще одно сооружение для скалолазания – это просто восторг для детворы. Сделано отлично. Надеемся, прослужит долго, а мы постараемся сберечь и детей приучать беречь общее имущество».

По всем 9 внутригородским районам Самары в этом году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 46 дворовых территорий.

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