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Пожар на Птичьем рынке в Самаре

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Во вторник, 7 декабря, в 9:30 пожар на Птичьем рынке на ул. Ново-Вокзальной, 2а в Советском районе ликвидирован на площади 1200 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу 7 декабря в 4:32.

В 6:32 пожар был локализован, а в 9:30 ликвидирован. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Прокуратурой Самарской области по данному факту начата проверка. 

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