Пожар на Птичьем рынке в Самаре

08.12.2021 10:29 Читали 19

Во вторник, 7 декабря, в 9:30 пожар на Птичьем рынке на ул. Ново-Вокзальной, 2а в Советском районе ликвидирован на площади 1200 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.