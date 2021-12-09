Поздравление Губернатора Самарской области Д.И.Азарова с Днем Героев Отечества

09.12.2021 06:25 Читали 10

Дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Сегодня мы чествуем людей, которые навсегда останутся в истории России, в сердцах современников и памяти благодарных потомков.

Это Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, ветераны войн, покорители космоса, военные, спасатели, стражи порядка, медработники, а также многие неравнодушные люди, которые в трудную минуту, не задумываясь, приходят на помощь погибающим, терпящим бедствие, нуждающимся в помощи.

Помогать ближнему, не бросать его в беде, вставать на защиту угнетенных и не бояться отдать жизнь за Родину – это в нашем национальном характере, который ковался веками напряженного труда и ратных подвигов многих поколений россиян. Благодаря патриотизму и отваге наш народ победил в самой страшной и кровопролитной в истории человечества Великой Отечественной войне, восстановил из руин города и села, добился выдающихся достижений в науке, промышленности, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Самарская земля всегда славилась своими Героями, внесшими огромный вклад в защиту, укрепление и развитие страны. Их нелегкий труд, самоотверженное служение Родине, безграничная преданность и любовь к Отчизне, ответственность за ее судьбу служат нравственным ориентиром для сегодняшних поколений.

Наш долг – помнить о подвигах лучших сынов и дочерей Отечества, воспитывать на их примере наших детей и внуков.

От всей души желаю вам, наши доблестные Герои, крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра!