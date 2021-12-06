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Самарские студенты победили в финале Всероссийского конкурса «Твой Ход»

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Студенты Самарской губернии стали победителями финала первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Финал конкурса проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи. Всего в состязании за главные награды приняли участие 1000 студентов из 76 регионов России. Торжественная церемония награждения состоялась в парке науки и искусств «Сириус».

«Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение – потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают ещё и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», – отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Самарскую область на всероссийском конкурсе представляла делегация в составе 15 человек из ведущих вузов региона. По итогам всех испытаний победителями стали студенты Самарского государственного экономического университета Николай Арцытов, Самарского университета Анастасия Сабанина, Самарского государственного технического университета Ольга Логинова и Алина Бабенкова, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Никулина. Каждый из них выиграли по 1 миллиону рублей, которые можно направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий и возможность потратить 5 % от общей суммы на осуществление личной мечты.

Также по итогам конкурсного отбора Самарский государственный университет путей сообщения вошел в ТОП-50 лучших вузов России и получил грант на развитие в размере двух с половиной миллионов рублей.

В финале СамГУПС представляли участники студенческого научного общества, студенты университета Татьяна Десяткова, Анна Аничхина, Ангелина Жукова (Немоляева), Елизавета Филимонова и Ангелина Ровинских. Финалисты получили ценные подарки, сертификаты на дополнительное обучение, много положительных эмоций и главный приз – грант на развитие вуза.

Победителей конкурса поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров«Победа наших ребят во всероссийском студенческом конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей» еще раз доказывает, что в Самарской области живут яркие, талантливые, креативные молодые люди, которые стремятся к самосовершенствованию. Я искренне рад за наших студентов, которые благодаря своей целеустремленности уже добились значимого результата, и теперь могут направить выигранные средства на дополнительное образование или развитие своего дела. Уверен, что каждый из вас сможет реализовать себя на самарской земле -  обязательно создадим для этого все условия. Верим в вас, гордимся вами!» – подчеркнул Глава региона.

На площадке конкурса в парке «Сириус» было представлено пространство «Университета будущего». Все конкурсанты учились на восьми факультетах, посвящённых главным проблемам (мегавызовам) современного университета: карьера, образование, отношения, наука, безопасность, путешествия, устойчивое развитие и доступность для студентов с особыми возможностями здоровья.

«Заниматься на площадках конкурса было очень познавательно и интересно. Особенно запомнилось общение с топ-менеджерами ОАО «РЖД» Евгением Чаркиным и начальником отдела профессионального обучения Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Евгением Архиповым», - рассказала участница команды – студентка СамГУПС Татьяна Десяткова.

Татьяна выиграла сертификат на обучение языку программирования с нуля. Она рассчитывает, что знания, полученные в ходе обучения, помогут в разработке новых программных продуктов и карьерном продвижении.

Программа финала состояла из серии проектных состязаний по разработке решений для университетов совместно с партнёрами конкурса, а также заданий для оценки компетенций участников.

В рамках конкурсных испытаний ребята выполняли интерактивные задания, кейсы на решение проблем современности, слушали лекции, участвовали в мастер-классах. За успешное обучение получали баллы и оценки экспертов.

Другая участница конкурса – студентка СамГУПС Ангелина Ровинских – выиграла сертификат на обучение английскому языку. Международный английский пригодится ей при изучении зарубежного опыта и написании статьей в научные журналы.

«Проект «Твой Ход» научил меня идти к цели несмотря ни на что, анализировать ошибки, пробовать себя в компетенциях и новых ролях, что даёт хороший опыт и гибкость. Он разжёг во мне внутренний огонь, азарт идти дальше, покорять вершины. Я обязательно буду ещё регистрироваться на проекты АНО «Россия - страна возможностей» и Росмолодёжи. Я горжусь, что страна, в которой я живу, уделяет внимание новому поколению, даёт такие большие и значимые возможности для каждого из нас, даже студентам с ОВЗ», - поделилась своими впечатлениями Ангелина Ровинских.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходил в стране впервые. По итогам победителями стали 200 студентов, которые получили премии в размере 1 млн руб. Кроме того, по количеству баллов и максимальным активностям студентов был сформирован ТОП-50 лучших вузов, в их число вошел и СамГУПС.

«Система образования в Самарской области направлена на создание максимальных условий для развития студентов. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы каждый из них смог реализоваться в учёбе, профессии, творчестве. Студенты вузов и ссузов принимают активное участие в конкурсах разных уровней: региональных, окружных, всероссийских. Отрадно, что благодаря упорному труду и стараниям ребята выиграли грант на развитие своего университета. Уверен, что участие и победа в конкурсе даст старт новым перспективным инициативамЖелаю ребятам успехов в их начинаниях и высоких результатов в самых разных сферах деятельности», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области- руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

Организатором конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

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