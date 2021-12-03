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В Самаре в 15 раз открыта городская "Елка желаний"

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Предновогодняя благотворительная акция проводится в Самаре 15 раз. Ежегодно в рамках акции жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ребята загадывают желания и записывают их на карточках, которыми украшается новогодняя елка в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары.

Всего в исполнении желаний детей за годы проведения акции приняли участие более 40 тысяч горожан, осчастливив более 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары по адресу ул. Куйбышева, 44, снять с "Елки желаний" открытку и передать подарок для ребенка.

Акция продлится до 30 декабря.

Время работы: понедельник–четверг 8.30-17.30, пятница 8.30-16.30. Суббота, воскресенье — нерабочие дни. Дополнительная информация по телефону: 332-07-64.

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Назад. 03 декабря 2021
В Самаре в 15 раз открыта городская "Елка желаний"
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