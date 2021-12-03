В Самаре в 15 раз открыта городская "Елка желаний"

Ребята загадывают желания и записывают их на карточках, которыми украшается новогодняя елка в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары.
Всего в исполнении желаний детей за годы проведения акции приняли участие более 40 тысяч горожан, осчастливив более 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары по адресу ул. Куйбышева, 44, снять с "Елки желаний" открытку и передать подарок для ребенка.
Акция продлится до 30 декабря.
Время работы: понедельник–четверг 8.30-17.30, пятница 8.30-16.30. Суббота, воскресенье — нерабочие дни. Дополнительная информация по телефону: 332-07-64.