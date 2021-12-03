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Под Самарой погиб водитель Ford, столкнувшийся на встречке с фурой

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2 декабря в Волжском районе на обводной дороге около поселка Зелененький произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и двух легковых автомобилей.

В результате аварии погиб водитель автомобиля «Форд».  Транспортное средство получило значительные повреждения кузова. Для извлечения погибшего водителя требовалась помощь спасателей. В 19.49 на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.

В ходе работ спасатели применили гидравлические кусачки и разжим. У аварийного автомобиля была срезана крыша и стойки, после чего спасателям удалось добраться до водителя. В 00.10 работы на месте происшествия были окончены.  

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Назад. 03 декабря 2021
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