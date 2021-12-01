Двух полицейских задержали за взяточничество в Самарской области

В Новокуйбышевске сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении полицейских. Им вменяют покушение на получение взятки и посредничество в этом.
По версии следствия, 25 ноября 2021 г. командир взвода ППС в качестве посредника получил от местного жителя 30 тыс. рублей. Деньги предназначались для инспектора ДПС за то, чтобы он не привлекал взяткодателя к административной ответственности за нарушение.
Подозреваемые задержаны.
По факту случившегося руководитель регионального ГУ МВД назначил служебную проверку, подозреваемые отстранены от служебных обязанностей.