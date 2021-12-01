В Волжском районе после ДТП спасателям пришлось вырезать пассажира из покореженного автомобиля

01.12.2021 17:05 Читали 5

30 ноября в Волжском районе Самарской области около поселка Нур в результате сложных погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие.

На дороге во встречном направлении движения столкнулись два автомобиля. В результате аварии пассажир пикапа оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля, и ему требовалась помощь спасателей. В 11.49 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области. В ходе спасательных работ спасатели использовали гидравлические кусачки и домкрат. С многочисленными ушибами пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. В 12.49 работы на месте происшествия были окончены.

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима. Берегите свою жизнь и будьте внимательны к другим участникам дорожного движения.