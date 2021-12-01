16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Волжском районе после ДТП спасателям пришлось вырезать пассажира из покореженного автомобиля

Читали 5

30 ноября в Волжском районе Самарской области около поселка Нур в результате сложных погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие.

На дороге  во встречном направлении движения столкнулись два автомобиля. В результате аварии пассажир пикапа оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля, и ему требовалась помощь спасателей. В 11.49 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области. В ходе спасательных работ спасатели использовали гидравлические кусачки и домкрат. С многочисленными ушибами пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи. В 12.49 работы на месте происшествия были окончены.

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима. Берегите свою жизнь и будьте внимательны к другим участникам дорожного движения.

Версия для печати

Новости

Назад. 01 декабря 2021
В Волжском районе после ДТП спасателям пришлось вырезать пассажира из покореженного автомобиля
Жительница Тольятти перевела мошенникам почти 1 млн рублей
Двух полицейских задержали за взяточничество в Самарской области
ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско
Антон Зиньковский продлил контракт с "Крыльями Советов" до 2023 года

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

За год более 1000 людей с ограниченными возможностями здоровья нашли работу благодаря службе занятости региона

В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Новый бассейн построят на Московском шоссе в Самаре в 2023 году

В Самаре построят новый бассейн. Его разместят возле университета связи (ПГУТИ) на Московском шоссе, 77. Спортивный объект должен заработать в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Он и она