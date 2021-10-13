АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ до уровня AA+(RU)

13.10.2021 17:53 Читали 36

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ на одну ступень до уровня AA+(RU), прогноз "Стабильный", а также — оценку собственной кредитоспособности банка до "а-", что обусловлено повышением прибыльности и стабильно высокими показателями достаточности капитала банка.

За прошедший год ПСБ существенно укрепил свои рыночные позиции и поднялся на две ступени в рэнкинге крупнейших банков по активам, заняв 6 место* по итогам первого полугодия. ПСБ сохраняет фокус на бизнес-диверсификацию и дальнейшее повышение доходности операций банка: укрепление позиций произошло во всех ключевых сегментах, что отразилось на росте операционного дохода (на 40% в первом полугодии 2021 г. по МСФО г/г) и на росте прибыльности (рост RoE с 7% в январе–июне 2020 до почти 19% г/г по итогам перового полугодия 2021 г. по МСФО).

"Успешная реализация стратегии ПСБ как универсального банка с особым статусом, выверенная бизнес-модель, позволяющая банку укреплять свои позиции по всем направлениям деятельности, сильные финансовые результаты и укрепление общей доходности операций — все это нашло отражение в повышении рейтинга ПСБ агентством АКРА. За последние месяцы это уже второе позитивное рейтинговое действие по ПСБ — рейтинговые агентства единодушны в своей позитивной оценке", — прокомментировала главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.