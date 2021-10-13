Губернатор Дмитрий Азаров подписал новое постановление по ограничениям из-за коронавируса

В постановлении говорится о дополнительных мерах по борьбе с рапространением коронавирусной инфекции на территории региона.
В частности вводятся дополнительные ограничения в виде:
- Приостанавливается действие социальных карт для проезда в общественном транспорте для жителей 65 лет и старше. Исключение - при наличии сертификата переболевшего или вакцинированного.
- С 15 октября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются на фуд-корты с общей посадкой только при наличии документа, удостоверяющего личность и одного из двух документов о перенесенном заболевании или сертификата вакцинированного.
- Вводится запрет на проведение спортивных соревнований и мероприятий среди несовершеннолетних.
- Работа предприятий питания допускается с посадкой не более 50% от общего числа мест в любое время суток.