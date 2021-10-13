Губернатор Дмитрий Азаров подписал новое постановление по ограничениям из-за коронавируса

13.10.2021 11:03 Читали 26

Дмитрий Азаров подписал постановление от 11 октября 2021 №241 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».