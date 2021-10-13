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Губернатор Дмитрий Азаров подписал новое постановление по ограничениям из-за коронавируса

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Дмитрий Азаров подписал постановление от 11 октября 2021 №241 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».

В постановлении говорится о дополнительных мерах по борьбе с рапространением коронавирусной инфекции на территории региона.

В частности вводятся дополнительные ограничения в виде:

  • Приостанавливается действие социальных карт для проезда в общественном транспорте для жителей 65 лет и старше. Исключение - при наличии сертификата переболевшего или вакцинированного.
  • С 15 октября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются на фуд-корты с общей посадкой только при наличии документа, удостоверяющего личность и одного из двух документов о перенесенном заболевании или сертификата вакцинированного.
  • Вводится запрет на проведение спортивных соревнований и мероприятий среди несовершеннолетних.
  • Работа предприятий питания допускается с посадкой не более 50% от общего числа мест в любое время суток.
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