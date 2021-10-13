Самарская школа №163 вошла в ТОП-100 юниорского движения «Молодые профессионалы»

13.10.2021 09:56 Читали 19

Лучшие образовательные учреждения по итогам 2020-21 годов назвали на церемонии в рамках деловой программы IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» в Новосибирске.

Рейтинг был составлен впервые. В этом году за место в нем боролись 3 тысячи образовательных организаций из 38 субъектов России.

Критериями отбора являлись участие воспитанников учреждения в чемпионатах по профессиональному мастерству, а также других активностях Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия»).

Шестеро обучающихся старших классов школы №163 участвовали в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия»). В этом соревновании они выиграли сразу 3 «золота» (Александра Ильичева – в компетенции «Поварское дело», Екатерина Старшинова и Денис Нашатырев – «Туризм», Вероника Доронина – «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»). Роман Шепелькаев получил «бронзу» в компетенции «Цифровая метрология».

Во время Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия») Александра Ильичева, кроме того, заслужила «серебро», а Екатерина Старшинова и Денис Нашатырев получили медальон «За профессионализм».

«Одна из задач юниорского движения «Молодые профессионалы» — ориентировать подростков на практическую работу и применение на деле полученных знаний. Участие детей в чемпионатах по профмастерству – необходимый элемент профориентации и самоопределения старшеклассников. Очень важно, что оно поддерживается и стимулируется на государственном уровне», — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Активная поддержка одаренной молодежи и высококвалифицированных кадров являются частью Стратегии лидерства региона, инициированной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Отметим, что по итогам финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия») в 2020 году Самарская область заняла 9 место в общекомандном зачете. В целом по итогам 2020 года наш регион вышел на 11 место по качеству общего образования из 85 субъектов РФ.