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На пересечении улиц Авроры и Аэродромной открыли новый сквер

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В Самаре завершилось строительство сквера на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Территорию облагородили по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. В День города проделанную работу вместе с жителями оценил Губернатор Дмитрий Азаров.

Раньше на этом месте располагался незаконный рынок. Его снесли по инициативе властей и жителей, которые давно просили благоустроить эту территорию. Здесь обустроили бульвар с плиткой, газоны, установили спортплощадку и скамейки, а также высадили новые деревья и кустарники. Украшением сквера стал сухой фонтан со светодиодной подсветкой.
 Важно, что в благоустройстве территории на пересечении Авроры и Аэродромной принимали участие сами жители. Работы проводили под их четким контролем. Это важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и утверждённой вместе с жителями.
 Глава региона пообщался с горожанами, отдыхавшими в новом сквере, и поздравил их с праздником. Экскурсию по скверу для Главы региона провела девочка Кира. После реконструкции этого пространства она вместе с мамой часто приходит сюда — погулять и отдохнуть.
 Мнения жителей однозначны — территория преобразилась к лучшему. Самарцы поблагодарили Губернатора за такой подарок. Ольга Скворцова привела в сквер своих детишек — дочку и сына, которые вместе с другими ребятами счастливо бегали под струями сухого фонтана.
 «Раньше тут стоял рынок, одна грязь от него была, хаос. А сейчас у нас под окном появилось настоящее место для отдыха. И посмотреть на этот сквер приятно, и погулять здесь. Дети в полном восторге. Спасибо Губернатору и главе Самары за такой подарок», — поделилась впечатлениями женщина.
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Назад. 14 сентября 2020
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