На «Прогрессе» в Самаре вновь грядет волна сокращений

Помимо сокращений рабочих, реконструкции подверглась и структура иерархии предприятия. Таким образом некоторые из заместителей руководителей отделов вновь станут ведущими специалистами.
- Данная процедура необходима для того, чтобы уменьшить количество руководящих работников по отношению к исполнителям, - объяснил гендиректор завода Дмитрий Баранов.
Напомним, что данная процедура оптимизации не единственная на памяти «Прогресса». В прошлом году рабочие места потеряли почти 1200 человек. Руководство РКЦ объяснило массовые сокращения тем, что побочные производства закрываются и есть необходимость оптимизировать работу остальных процессов на предприятии.