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На «Прогрессе» в Самаре вновь грядет волна сокращений

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АО РКЦ «Прогресс» продолжает совершенствовать свою структуру, с помощью увольнения своих сотрудников, согласно структуре предприятия. До 1 ноября, по внутреннему приказу руководства, РКЦ «Прогресс» лишится 400 человек. В этом году, с января по июнь, с завода уже уволили 106 сотрудников.

Помимо сокращений рабочих, реконструкции подверглась и структура иерархии предприятия. Таким образом некоторые из заместителей руководителей отделов вновь станут ведущими специалистами.

- Данная процедура необходима для того, чтобы уменьшить количество руководящих работников по отношению к исполнителям, - объяснил гендиректор завода Дмитрий Баранов.

Напомним, что данная процедура оптимизации не единственная на памяти «Прогресса». В прошлом году рабочие места потеряли почти 1200 человек. Руководство РКЦ объяснило массовые сокращения тем, что побочные производства закрываются и есть необходимость оптимизировать работу остальных процессов на предприятии.

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