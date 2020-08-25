На «Прогрессе» в Самаре вновь грядет волна сокращений

25.08.2020 15:34 Читали 44

АО РКЦ «Прогресс» продолжает совершенствовать свою структуру, с помощью увольнения своих сотрудников, согласно структуре предприятия. До 1 ноября, по внутреннему приказу руководства, РКЦ «Прогресс» лишится 400 человек. В этом году, с января по июнь, с завода уже уволили 106 сотрудников.