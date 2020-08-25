Самарские велосипедисты – чемпионы России

Чемпионат России по BMX-фристайлу (спортсмены выполняют различные прыжки, трюки и элементы на специальной площадке) проходил в Ижевске. В соревнованиях девушек весь пьедестал почета заняли представительницы Самарской области. Золото у Екатерины Кругловой, серебро – у Дарьи Набатовой, бронза – у Ольги Фарфутдиновой.
На чемпионате страны по велоспорту — триал (спортсмены преодолевают препятствия на велосипедe), состоявшемся в Сызрани, у губернских велосипедистов 4 награды. В турнире мужчин тройку призеров составили велосипедисты Никита Мисюля (1 место), Павел Борисевич (2 место), Армен Ванцев (3 место). Валентина Винокурова стала первой среди девушек.