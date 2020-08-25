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Самарские велосипедисты – чемпионы России

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Велосипедисты Самарской области триумфально выступили сразу на двух чемпионатах России по велоспорту. В дисциплинах «BMX-фристайл-парк» и «велотриал» воспитанники СШОР №7 завоевали 7 медалей.

Чемпионат России по BMX-фристайлу (спортсмены выполняют различные прыжки, трюки и элементы на специальной площадке) проходил в Ижевске. В соревнованиях девушек весь пьедестал почета заняли представительницы Самарской области. Золото у Екатерины Кругловой, серебро  у Дарьи Набатовой, бронза  у Ольги Фарфутдиновой.

На чемпионате страны по велоспорту — триал (спортсмены преодолевают препятствия на велосипедe), состоявшемся в Сызрани, у губернских велосипедистов 4 награды. В турнире мужчин тройку призеров составили велосипедисты Никита Мисюля (1 место), Павел Борисевич (2 место), Армен Ванцев (3 место). Валентина Винокурова стала первой среди девушек.

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Назад. 25 августа 2020
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