Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу "Капулетти и Монтекки" из Санкт-Петербурга

25.08.2020 14:58 Читали 85

Завершился IX Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем", генеральным партнером которого выступил "Ростелеком".

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и ограничением по числу зрителей основным форматом проведения мероприятия в 2020 году стали онлайн-трансляции. Так, в видеосервисе Wink компании "Ростелеком" состоялась эксклюзивная трансляция оперного спектакля "Капулетти и Монтекки". Это редко исполняемая опера XIX века, созданная выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини.

Прямую трансляцию "Капулетти и Монтекки" в Wink посмотрели около 300 тысяч зрителей со 120 тысяч различных устройств: телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков. Сейчас спектакль можно увидеть в записи, которая размещена в Wink в свободном доступе.

В этом году зрителей фестиваля ждали несколько сюрпризов: представление "Капулетти и Монтекки" украсили яркие акробатические номера, уличные танцы и граффити. Кроме того, участниками спектаклей стали представители животного мира - немецкая овчарка, две аристократичные борзые и белые голуби.

"Вместимость одного зала театра "Мюзик-Холл" составляет 1,5 тысячи человек. 300 тысяч зрителей - это 200 полных залов. Так благодаря онлайн-трансляции на платформе Wink идея фестиваля, состоящая в том, чтобы сделать искусство доступным максимальному количеству желающих, стала реальностью. Использование современных технологий позволило значительно расширить аудиторию мероприятия, обеспечить его максимальную доступность зрителям по всей стране и показать в высочайшем качестве в прямом эфире редкую для российской сцены оперную постановку "Капулетти и Монтекки", - рассказывает Антон Годовиков, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком".

В непростой период фестиваль сохранил свою социальную направленность. Из-за карантинных мер не было возможности придерживаться формата прошлых лет, когда посетить мероприятие, проходящее под открытым небом, мог любой желающий. Но представления состоялись не без присутствия зрителей: на оперные спектакли были приглашены врачи больниц Санкт-Петербурга - герои нашего времени, ежедневно ведущие борьбу с COVID-19.

Постановки фестиваля проходили с соблюдением всех норм Роспотребнадзора, в соответствии со стандартом безопасной деятельности, разработанным для проведения международного фестиваля "Опера - всем". На показах в обязательном порядке соблюдалась социальная дистанция и использовались средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, санитайзеры.