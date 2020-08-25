ВСК реализовала возможность страхования сельскохозяйственных культур на портале АГРОПЛАТФОРМА.РФ

25.08.2020 12:36 Читали 16

Возможность агрострахования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь реализована Страховым Домом ВСК совместно с метеорологическим ресурсом Гисметео, которым ежедневно пользуются миллионы людей по всему миру, в том числе сельхозтоваропроизводители.

Предложение доступно на портале АГРОПЛАТФОРМА.РФ, посредством которой осуществляется мониторинг погодных условий для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

Страховые программы будут интересны аграриям, которые хотят защитить себя на случай гибели урожая сельскохозяйственных культур. Перечень рисков, которые могут повлечь утрату урожая, обширен и включает не только популярные, но и менее распространенные риски. Это могут быть опасные природные явления (аномальная жара или холод, град, половодье, частые дожди), карантинные и не карантинные болезни, действие вредных сорняков и насекомых, диких животных, птиц, стихийные бедствия, пожар. В перечне рисков также противоправные действия третьих лиц и даже падение предметов (например, летательного объекта), авария, наступившая не по вине страхователя и вызвавшая внезапное прекращение подачи тепла/воды, отключение электроэнергии.

Пользователи Агроплатформы могут выбрать подходящую программу страхования и оформить полис онлайн, в своем личном кабинете. Программа позволяет воспользоваться возможностью предварительного расчета стоимости: достаточно выбрать основные параметры (типы рисков, культуру страхования) при оформлении полиса.

Сервис, реализованный ВСК совместно с Гисметео, не только упрощает оформление полиса страхования для пользователей Ароплатформы. Он, в первую очередь, направлен на поддержку сельхозпроизводителей, которые сегодня особенно нуждаются в обеспечении страховой защиты.