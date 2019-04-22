Горел частный дом, общей площадью 42 кв. м. К 5:27 пожар удалось затушить. В ликвидации участвовали 20 человек и 7 единиц техники.
Погибли 62-летняя женщина и мужчина, чья личность пока не известна. Причины возгорания и смерти людей устанавливаются.
В Самарской области на пожаре обнаружены тела двоих людей
В субботу, 20 апреля, в 4.54 поступило сообщение о пожаре в на ул. Хлеборобов села Пестравка.
Горел частный дом, общей площадью 42 кв. м. К 5:27 пожар удалось затушить. В ликвидации участвовали 20 человек и 7 единиц техники.