Газон на стадионе для ЧМ в Самаре не будут укладывать при минусе

22.03.2018 16:53 Читали 1

Газон на стадионе "Самара-Арена" решили не укладывать при минусовой температуре.

Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 21 марта.

"Есть понимание того, что монтировать газон в минусовые температуры просто для того, чтобы отчитаться, — попросту его уничтожить. Мы подойдём к решению задачи разумно и приступим при нормативных температурах. Самара умеет справляться с задачами государственной важности", — заявил он в ходе визита в город делегации оргкомитета "Россия-2018" и FIFA.

Напомним, в рамках этого мероприятия стало известно, что стадион введут в эксплуатацию все же не до конца марта, как это было обещано ранее, а в конце апреля. 28 апреля там должен состояться тестовый матч.

"Мы рассчитывали уже в это время иметь среднесуточную температуру около 0, что позволяло бы нам заниматься газоном. Но сейчас ночные температуры доходят до -20. У международной инспекции есть понимание таких аномальных погодных условий, это будет отмечено в отчете", — сообщил Азаров.