Самарец насильно заставлял девочек-подростков заниматься проституцией

22.03.2018 11:38 Читали 1

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя (статья о вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних).

Он подозревается в том, что в конце 2017 года принуждал двух девушек 2000 и 2001 года рождения вступать в интимную связь за деньги с клиентами в арендованной квартире.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Самарской области.

В ГУ МВД по региону добавляют, что преступник насильно привез девочек из области в Самару осенью. Вначале он просто предложил им встретиться, пообещав хорошую работу, а затем стал их шантажировать и давить на них психологически.

Некоторое время сутенер скрывался от полиции, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, но затем его поймали. Устанавливается, были ли эти девочками единственными в преступной карьере молодого человека.