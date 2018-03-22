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Самарец насильно заставлял девочек-подростков заниматься проституцией

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя (статья о вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних).

арест
арест

Он подозревается в том, что в конце 2017 года принуждал двух девушек 2000 и 2001 года рождения вступать в интимную связь за деньги с клиентами в арендованной квартире.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Самарской области.

В ГУ МВД по региону добавляют, что преступник насильно привез девочек из области в Самару осенью. Вначале он просто предложил им встретиться, пообещав хорошую работу, а затем стал их шантажировать и давить на них психологически.

Некоторое время сутенер скрывался от полиции, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, но затем его поймали. Устанавливается, были ли эти девочками единственными в преступной карьере молодого человека.

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Назад. 22 марта 2018
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