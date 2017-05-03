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Хоккеистам тольяттинской «Лады» повысят зарплату

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Хоккейный клуб "Лада" продолжит играть в КХЛ.

Для этого региональное правительство окажет команде всестороннюю помощь. Об этом стало известно во время встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина со спортивным директором клуба Вадимом Макаровым.
В частности, хоккеистам планируют увеличить зарплату для того, чтобы в команду можно было приглашать более квалифицированных спортсменов. При этом глава региона отметил, что через 3-4 года клуб должен быть укомплектован преимущественно местными игроками.
— У нас уже подрастет очень хорошая смена. Несколько человек были приглашены в сборную страны, — подчеркнул Николай Меркушкин.
Это стало возможным благодаря развитию детской хоккейной школы. Кроме того, за последние пять лет регион стал лидером по строительству ледовых дворцов и спортивных площадок. Построили 29 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 стадионов, 14 ледовых дворцов и арен, 13 бассейнов, более 300 спортплощадок.
— Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне, — обозначил цель Николай Меркушкин.
Напомним, что на днях в СМИ появилась информация об уходе генерального и спортивного директоров ХК "Лада". Однако министр спорта Самарской области, вице-президент ХК "Лада" Дмитрий Шляхтин не подтвердил эту информацию. По его словам, на своих рабочих местах останется весь штаб команды.

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Новости

Назад. 03 мая 2017
Хоккеистам тольяттинской «Лады» повысят зарплату

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