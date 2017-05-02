В Самаре Первомай собрал 50 тысяч человек

02.05.2017 10:36 Читали 4

1 Мая солнце в Самаре жарило так, будто на дворе 1 июля.

Многие жители города устремились на природу, чтобы отметить праздник весны и труда ароматным шашлычком. Но немало людей собралось и на площади имени Куйбышева. По самой большой площади Европы прошагали в колоннах 50 тысяч человек. Калейдоскоп знамен и транспарантов "работал" несколько часов.

Впрочем, советский праздник организаторы решили разбавить яркими вставками. Одной из них стал парад ретроавтомобилей. Поразительно, но зрители больше приветствовали легендарную "копейку", чем автомобили военных лет. Такой вывод можно было сделать, услышав аплодисменты публики. Байк-шоу, в котором приняли участие не только самарские мотоциклисты, но и выходцы из других регионов, заставило остаться на своих местах изнывающую от жары публику. Показательные выступления девчачьих групп поддержки, кульбиты велосипедистов тоже пришлись зрителям по нраву.