В супермаркетах Самарской области торговали фаршем с кишечной палочкой

26.04.2017 17:06 Читали 24

Сотрудники Россельхознадзора проверили качество мясной продукции, которую продают в супермаркетах Тольятти. В нескольких пробах специалисты выявили превышение содержания микроорганизмов.

В частности, в одном из супермаркетов продавали некачественные куриный, говяжий и «домашний» фарш, отбивные котлеты из свинины и куриные крылья. В пробах этих продуктов специалисты обнаружили превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и бактерии группы кишечной палочки. В другом супермаркете продавали испорченный фарш из мяса птицы.

Представители Россельхознадзора отмечают, что высокое содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, как и бактерий группы кишечной палочки, в продуктах питания может вызвать пищевое отравление.





