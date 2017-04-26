Спасатели эвакуировали из Рождествено мужчину с инсультом

26.04.2017 12:02 Читали 11

24 апреля в 15.26 дежурная смена на спасательном катере с Центральной спасательной станции отправилась в село Рождествено, где требовалась срочная эвакуация мужчины 1945 года рождения с инсультом на левый берег реки Волга для последующей госпитализации. За помощью к спасателям обратились врачи больницы села Рождествено. Пострадавший находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог. При транспортировки были задействованы носилки. В 16.16 на Центральной спасательной станции больного передали врачам скорой медицинской помощи.