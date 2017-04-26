Под Николаевкой спасатели вызволяли после ДТП женщину и ребенка, зажатых в машине

26.04.2017 08:00 Читали 17

25 апреля около села Николаевка Волжского района на южной обводной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись автомобили "МАЗ" и "Деу-нексия". В результате аварии обе машины оказались в кювете. Помощь спасателей требовалась женщине и ребенку. Они оказались заблокированными на заднем сидении в салоне аварийного автомобиля. В 07.31 для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия были направлены спасатели техногенного отряда. Используя гидравлические кусачки силами спасателей была демонтирована задняя дверь. На носилках девочку доставили до машины скорой медицинской помощи. В 08.30 спасательные работы на месте происшествия были окончены.