В отношении жителя Самары за 7 месяцев возбуждено 7 уголовных дел

26.04.2017 11:58 Читали 11

По данным сотрудников органов внутренних дел, 37-летний подозреваемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение грабежа.

Мужчина нигде официально не работал, проживал с родителями в одной из квартир дома на улице Черемшанской.

Как следует из собранных полицейскими материалов, 20 ноября 2016 года по месту жительства на 65-летнюю жительницу Самары напал родной сын. Мужчина нанес телесные повреждения своей матери. О данном инциденте стало известно сотрудникам органов внутренних дел. Участковые уполномоченные полиции провели проверку, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои". Однако, согласно установленным данным, прошло некоторое время и 37-летний мужчина снова пошел на преступление. Спустя несколько дней, подозреваемый высказал в адрес матери угрозы убийством. Более того, он тайно похитил ноутбук и телевизор у своего отца 1949 года рождения. Впоследствии похищенное злоумышленник сдал в ломбард. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб, общий размер которого составил 46 000 рублей. Но и на этом подозреваемый не остановился. 26 октября, как установили сотрудники отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре, мужчина под угрозой применения насилия вымогал у своей матери денежные средства в сумме 1 300 рублей.

В настоящее время подозреваемый арестован. По выявленным фактам покушения на грабеж, краж, побоев, вымогательства, угроз убийством возбуждены уголовные дела. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить необходимые мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.