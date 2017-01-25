Жителей Самары приглашают сообщать об адресах, где УК недобросовестно убирают снег

25.01.2017 15:59 Читали 31

В Самаре проезжую часть должны очищать сразу после образования наледи. По словам представителей городской прокуратуры, дороги от снега необходимо убирать не позднее 4-6 часов (в зависимости от категории дорог) после окончания снегопада или метели.

Зимнюю уборку улиц после обильного выпадения осадков службы благоустройства делят на первоочередные мероприятия и операции второй очереди. Так, сначала снег сгребают, подметают и вывозят. Кроме того, дворники формируют снежный вал для последующего вывоза. Во вторую очередь убирают снег, зачищают дорожные лотки, скалывают лед и удаляют наледь.

Вывоз снега с улиц и проездов также должны осуществлять в два этапа. Во-первых, в течение суток после выпадения осадков снег вывозят от остановок городского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, от мест массового скопления людей (крупных магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и так далее), въездов на территорию больниц и других важных социальных объектов. Во время второго этапа аналогичные работы проводят на проезжей части улиц, внутриквартальных проездов и дворов, а также отстойно-разворотных площадок на конечных станциях пассажирского транспорта.

Напомним, в Самаре с 2016 года за благоустройство территорий отвечают администрации внутригородских районов. В каждую из них по телефону жители могут обратиться и сообщить об адресах, где УК работает недобросовестно:

Самарский район – 333-03-39 (в рабочее время);

Куйбышевский район – 330-05-54 (в рабочее время);

Ленинский район – 310-31-66 (в рабочее время);

Советский район – 262-27-71 (в рабочее время), 262-46-21 (в нерабочее время);

Промышленный район – 995-99-22 (в рабочее время);

Кировский район – 995-00-57 (в рабочее время);

Красноглинский район – 950-46-00 (в рабочее время), 950-03-13 (в не рабочее время);

Октябрьский район – 335-17-16, 266-92-98 (в рабочее время);

Железнодорожный район – 339-01-05 (в рабочее время).

Также работает телефонная линия департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары: 266-56-17.