Прокуратуру Железнодорожного района Самары возглавил помощник облпрокурора

25.01.2017 10:56 Читали 16

В Самаре на должность прокурора Железнодорожного района назначили Александра Диденко. Приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Александр Диденко начинал свою карьеру в 2000-х годах в Ивановской области. С 2002 по 2009 год он занимал различные должности: следователя, старшего следователя, заместителей городских и районных прокуроров. С 2009 по 2012 год он служил старшим помощником прокурора Ивановской области по надзору за исполнением законов.

С марта 2012 года карьерный путь Александра Диденко продолжился уже в Самаре. Сначала он занял должность старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью №1 управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области.

В августе этого же года Александра Диденко повысили. Он занял пост старшего помощника прокурора Самарской области по обеспечению собственной безопасности.



