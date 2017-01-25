В Самаре фигурантам дела об убийстве Андрея Гошта и его семьи вынесли обвинительный вердикт

В среду, 25 января, в Самарском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам уголовного дела.
– Всех подсудимых признали виновными. Однако присяжные сочли, что двое – Орхан Зохрабов и Ислам Бабаев – заслуживают снисхождения. Процесс продолжится через несколько дней. Состоятся прения сторон, на которых гособвинение запросит сроки для обвиняемых. После этого судья удалится для вынесения приговора. Он назначит сроки наказания для обвиняемых, – рассказала 63.ru адвокат одного из обвиняемых, Махмадали Ахмадова, Александра Колесникова.
По ее словам, вердикт присяжных расстроил и самих подсудимых, и их родственников. Однако семьи обвиняемых еще надеются, что решение судьи может как-то изменить или смягчить ситуацию.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района. Обвиняемые проникли в дом Гоштов из корыстных побуждений и убили Андрея Гошта, а также пятерых членов его семьи: родителей, супругу, жену брата, племянницу. Также они пытались лишить жизни еще одну племянницу правоохранителя. Врачам удалось ее спасти.
Подозреваемых задержали в начале мая. Это 24-летний Орхан Зохрабов, 23-летний Роман Фаталиев, 22-летний Ислам Бабаев (все трое – граждане Азербайджана) и 23-летний гражданин Таджикистана Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, мотивом преступления стала жажда наживы. Как установили правоохранители, мужчины проникли в дом через незапертую дверь. В качестве оружия преступники использовали деревянные дубинки и биту. Они наносили множественные удары спящим людям, а после вынесли имущество общей стоимостью 193 тысячи рублей.
Обвиняемым вменяют разбой, убийство двух или более лиц и покушение на убийство малолетнего.
Подсудимые не признают себя виновными в убийстве. Они утверждают, что наносили побои потерпевшим, но удары не были смертельными. Суда присяжных потребовали двое обвиняемых. В частности, Махмадали Ахмадов заявил, что хочет, чтобы его судил народ.