Ссора между знакомыми закончилась тяжким преступлением

12.01.2017 14:53 Читали 5

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов недалеко от села Борское обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка восстановили картину произошедшего. Из собранных полицейскими материалов следует, что двое местных жителей 1955 и 1975 годов рождения вместе распивали спиртные напитки. По версии сотрудников органов внутренних дел, между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой 40-летний ранее судимый мужчина нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и вскоре задержали предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство". Расследование продолжается.