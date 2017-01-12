На трассе под Самарой машина скорой помощи вылетела в кювет и перевернулась

12.01.2017 10:49 Читали 3

В Самарской области машина скорой помощи попала в ДТП. Авария произошла в среду, 11 января, на 29-м километре трассы Осинки–Приволжье в Хворостянском районе.

Как установили сотрудники ГИБДД, 42-летний водитель машины скорой помощи (стаж – 24 года) двигался со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье. По версии правоохранителей, он потерял управление и вылетел в кювет. где машина перевернулась на бок.

В результате ДТП пострадали две женщины 1950 и 1965 годов рождения, которые находились на пассажирских сиденьях машины. Их доставили в больницу.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.