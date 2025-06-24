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РСХБ представил карьерные возможности студентам Самарского государственного экономического университета

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Самарский филиал РСХБ посетили студенты 2 курса факультета "Финансы и кредит" СГЭУ. Ребята пообщались с руководством банка — заместителем директора по малому, среднему и микробизнесу Андреем Линкером и заместителем директора по рознице Дарьей Сикритовой. Они рассказали о специфике Россельхозбанка, как опорного банка агропромышленного комплекса, а также о своем карьерном пути в банковской сфере.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Россельхозбанк уделяет большое внимание развитию кадрового и интеллектуального потенциала отрасли, поэтому поддерживает взаимоотношения с вузами и организовывает регулярные встречи со студентами.

"Я работаю в Россельхозбанке на протяжении уже 8 лет, и хочу отметить, что сельское хозяйство активно развивается, отрасль АПК становится все более конкурентной, стабильной, требующей большого количества квалифицированных специалистов. Кадры в АПК очень востребованы и высокооплачиваемы. Несмотря на то что Россельхозбанк — опорный банк АПК, мы работаем не только с представителями агропромышленного комплекса, но и предоставляем услуги во всех направлениях физическим и юридическим лицам и также нуждаемся в грамотных специалистах", — сказал заместитель директора по малому, среднему и микробизнесу Андрей Линкер.

"Практика — это хорошая возможность попробовать свои силы, понять, насколько будет интересна работа в банке, и качественно вырасти как специалист за относительно небольшое время. Мы, в свою очередь, рассматриваем молодых активных выпускников, прошедших практику, как кадровый резерв для дальнейшего трудоустройства. По моему опыту 50% практикантов в дальнейшем трудоустраиваются по месту прохождения практики. Моя работа в банке также началась в качестве практиканта, мне понравилось, и я продолжила работать уже на официальной ставке. И уже через два года получила должность начальника отдела продаж. На сегодняшний день работаю в банковской отрасли уже почти 20 лет", — отметила заместитель директора по рознице Дарья Сикритова.

Начальник отдела по работе с персоналом Анна Белоусова провела экскурсию по филиалу, рассказала о специфике работ служб и отделов банка, а также представила карьерные возможности Россельхозбанка. Отдельное внимание уделили практике и стажировке. Практику в банке можно пройти учебную, производственную, преддипломную — познакомиться со спецификой крупнейшего профильного банка агропромышленного комплекса под руководством опытных наставников и начать свою карьеру. У студентов 3–4 курсов есть возможность заключить договор на стажировку от 3 месяцев с гибким графиком работы, возможностью совмещать работу и учебу, а также расширенными социальными гарантиями. В завершение встречи ребята прошли небольшой квиз, получили памятные подарки и поделились впечатлениями.

"Очень интересно было посмотреть, как устроена работа внутри банка, послушать представителей разных отделов. Нам рассказали о перспективах карьерного роста, о возможностях трудоустройства. Меня заинтересовала стажировка, в следующем году я планирую заключить договор", — сказала студентка 2 курса факультета "Финансы и кредит" СГЭУ Мальцева Виктория.

"Огромная благодарность за прекрасно организованную встречу, за теплый прием. Для ребят очень важно взаимодействие с практиками, уже на этапе обучения погрузиться в практическую деятельность", — отметила Елена Жегалова, к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ. 

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РСХБ представил карьерные возможности студентам Самарского государственного экономического университета

Самарский филиал РСХБ посетили студенты 2 курса факультета "Финансы и кредит" СГЭУ. Ребята пообщались с руководством банка — заместителем директора по малому, среднему и микробизнесу Андреем Линкером и заместителем директора по рознице Дарьей Сикритовой. Они рассказали о специфике Россельхозбанка, как опорного банка агропромышленного комплекса, а также о своем карьерном пути в банковской сфере.

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