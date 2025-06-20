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Авито на ПМЭФ: каждая третья женщина начала бизнес без стартового капитала

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Порядка 39% предпринимательниц начинают свое дело без стартового капитала. Об этом рассказала руководитель по привлечению новых продавцов в Авито Тамара Квиркелия 19 июня во время паблик-тока на ПМЭФ. Дискуссия происходила в пространстве "Авито Бизнес 360" и была посвящена перспективам женского предпринимательства в России. Участницы мероприятия обсудили, как современные предпринимательницы успешно совмещают бизнес, семью и личные интересы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Модератором дискуссии "Женское предпринимательство в России — 2040" стала Евгения Черницкая, председатель Федерального общества сетевой торговли. В мероприятии также приняли участие яркие представительницы бизнес-сообщества:

  • Мария Лапук, соосновательница PR-агентства Vinci Agency;
  • Трубицына Анна, сопредседатель общественной организации АУРЭК вопросам ПВЗ, предприниматель, владелица 20 ПВЗ;
  • Оксана Любивая, амбассадор женского предпринимательства, создатель и генеральный директор ProStore by Lubivaya;
  • Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ);
  • Люси Пылаева, LOVALOVA, телеведущая, актриса, модный эксперт, блогер.

Участницы обсудили вызовы и стереотипы, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе. Также они поговорили о балансе между работой и личной жизнью и поделились успешными кейсами.

Барьеры и вызовы

Тамара Квиркелия, руководитель по привлечению новых продавцов в Авито, поделилась результатами внутреннего исследования совместно с Опорой России среди молодых предпринимательниц. Оказалось, что 44% опрошенных считают финансовые риски, сопровождающие старт бизнеса, главным барьером, 38% отмечают нехватку знаний и опыта. Для 13% препятствием является высокая конкуренция, еще 3% мешает бюрократия.

"Авито — площадка с женским лицом. У нас ведут дело очень много девушек от 18 до 24 лет. В целом мы видим, что большинство женщин начинают бизнес с возраста от 18 до 34 лет. И несмотря на то что в ходе опроса они отметили множество барьеров, 39% предпринимательниц не побоялись начать бизнес вовсе без стартового капитала. У нас много историй, когда изначально девушки начинали как частные продавцы — продавали личные вещи, а далее постепенно становились настоящими предпринимательницами на нашей площадке", — отметила Тамара Квиркелия.

Ия Гордеева рассказала, что начала свой бизнес по производству настольных игр в 16 лет. Она отметила, в топ-менеджменте европейских организаций часто обращают внимание на количество мужчин и женщин — в компании должно быть достаточно управленцев обоих полов. Однако сама Ия не сталкивалась с гендерным неравенством. При этом она подчеркнула, что женщинам в бизнесе необходима поддержка и комьюнити. С ней согласилась Мария Лапук:

"Женщин много и в малом, и в среднем бизнесе, — там довольно низкий порог входа. Но у мужчин больше преимуществ — они могут больше пробовать и рисковать. Принято, что у женщин немного сценариев развития — обычно это выйти замуж, родить детей и так далее. А если женщина вдруг выбирает карьеру и предпринимательство, она начинает считать, что теряет семью", — отметила Мария Лапук.

Участницы дискуссии пришли к выводу, что женщинам открыты все возможности, особенно если есть поддержка близких.

Секреты баланса и устойчивости

Согласно данным опроса АУРЭК и ФОСТ продавцов маркетплейсов, мужчины в этом бизнесе испытывают стресс чаще (65% против 42% у женщин), причем основные источники напряжения для них — конкуренция и демпинг (55%), а также давление необходимости постоянного роста (49%). Женщины справляются со стрессом эффективнее: 63% обсуждают проблемы с окружением, 57% систематизируют задачи, а в кризисах 74% сохраняют спокойствие (против 52% мужчин). Эта устойчивость отражается на уверенности в будущем бизнеса — 68% женщин уверены в успехе против 54% мужчин.

"На самом деле у нас есть огромные преимущества — мы можем вести бизнес, воспитывать детей и делать много всего одновременно. Моей компании 13 лет, в прошлом году ее оборот составил 6,7 млрд рублей. История с женским предпринимательством действительно развивается, но есть и стигма. Нам самим нужно быть пожестче, не ждать никаких поблажек и полагаться на себя, чтобы все предрассудки ушли в прошлое", — уверена Оксана Любивая.

Анна Трубицына отдельно отметила многозадачность и широкоспекторное мышление как преимущества женщин.

"Женщины видят широкоспекторно и проигрывают различные сценарии. Это очень хорошо нам помогает и в бизнесе, и в материнстве. А многозадачность помогает нам делать абсолютно все", — сказала Анна Трубицына.

Успешные кейсы и стратегии

Участницы также поделились личными кейсами и рассказали о том, как им удается сочетать предпринимательскую деятельность с другими сферами жизни. Особое внимание было уделено вопросам планирования, расстановки приоритетов и поиска внутренних ресурсов.

"Женщины могут все. После того как я десять лет проработала, я ушла в семью, потому что все кругом говорили, что нельзя усидеть на двух стульях. И я с этой установкой жила. Потом в какой-то момент сама себя спросила: почему нельзя? Хочу донести до всех женщин, что все прекрасно можно совмещать и даже нужно. Не надо выбирать ни работу, ни семью. Просто надо правильно расставить приоритеты", — отметила Люси Пылаева.

Насыщенную дискуссию жизнеутверждающими словами завершила гостья из зала:

"Наша женская многозадачность и наша способность решать огромное количество проблем единовременно — она фантастическая. Поэтому, когда я вижу таких прекрасных девушек, которые говорят о бизнесе, о достижениях, о стремлении расти и развиваться, это, конечно, очень радует. Потому что кто, как не женщина, спасет мир, родит миру прекрасных людей? Кто, как не женщина, создаст условия любви, поддержки и развития для близких рядом. Поэтому надо нами гордиться, ценить, любить себя и понимать, что благодаря нам этот мир все еще крутится". 

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