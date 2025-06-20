16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Новые профессии: как ИИ и автоматизация меняют рынок труда

Читали: 4

На сессии "Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности", прошедшей 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выступил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито. Участники дискуссии обсудили влияние современных технологий на рынок труда, выделив важность адаптации профессий и формирования условий для эффективной интеграции цифровых навыков в профессиональную сферу.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Ключевыми трендами будущего станут массовое внедрение AI-инструментов, рост гибких форматов занятости и появление новых профессий на стыке технологий и человеческих навыков. На Авито Работе уже представлены новые вакансии: работодатели активно ищут слесарей по обслуживанию роботов, операторов агродронов, специалистов по машинному обучению, инженеров-программистов и специалистов по роботизированной сварке. Умение адаптироваться и осваивать новые навыки становится критически важным для каждого специалиста, независимо от сферы деятельности.

На фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров рынок труда становится всё более динамичным, и в этих условиях постоянное обучение является необходимым для успешной карьеры. "В бизнесе нет вопроса профессии будущего — есть вопрос профессии здесь и сейчас", — подчеркнул Кумпель. По данным Авито Работы, за год вакансий с переподготовкой стало втрое больше, особенно в строительстве (28%) и логистике (11%).

Трансформация профессий коснулась практически всех сфер: от IT до традиционных секторов экономики, и теперь ИИ и автоматизация воспринимаются как важные инструменты профессиональной деятельности. Так, по данным аналитиков Авито Работы, уже сейчас 50% HR-специалистов используют ИИ в подборе персонала, а количество вакансий, связанных с искусственным интеллектом, за год выросло в 4 раза. В то же время технологии становятся полезными и для соискателей: нейросети помогают им создавать резюме за 30–40 секунд — эта опция внедрена на Авито Работе на базе языковой модели A-Vibe. Однако, несмотря на это, ключевые решения по-прежнему принимают люди — ИИ не заменяет специалистов, а усиливает их: берет на себя рутинные задачи и освобождает время на творчество и инновации.

"Новые технологии появляются тогда, когда появляется запрос бизнеса. ИИ и автоматизация охватывают все больше отраслей, и все больше профессий требуют от специалистов не только традиционных знаний, но и технологических навыков. ИИ — это инструмент, который облегчает работу, но не заменяет человека. Профессионалы, которые умеют эффективно сочетать экспертизу с современными технологическими навыками и готовы к постоянному обучению, будут оставаться востребованными и конкурентоспособными в будущем", — отметил Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито. 

Версия для печати

В России и мире

Новые профессии: как ИИ и автоматизация меняют рынок труда

На сессии "Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности", прошедшей 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выступил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито. Участники дискуссии обсудили влияние современных технологий на рынок труда, выделив важность адаптации профессий и формирования условий для эффективной интеграции цифровых навыков в профессиональную сферу.

Люди — главный актив: как бизнесу разных масштабов удерживать ценные кадры

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась дискуссия "Интеллектуальный батл: Системность и масштаб vs гибкость и инновационность", организованная "Деловой Россией". Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, поделился ключевыми выводами о рынке труда, корпоративной культуре и адаптации бизнеса в условиях кризисов.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она