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С чего начать франшизный бизнес: на ПМЭФ прошел паблик-ток о франчайзинге

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В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в кафе "Авито Бизнес 360" состоялся паблик-ток о франчайзинге с экспертами и участниками рынка. В ходе дискуссии спикеры обсудили, какие франшизы пользуются наибольшим спросом, сколько будет стоить открытие франшизы, а также что выбрать, готовый бизнес или франшизу?

На площадке ПМЭФ прошел паблик-ток Авито и РБК Франишзы "Франшиза как сценарий: один написал, другой играет?". В нем принял участие Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Авито Бизнес360", а в качестве модераторов выступили писатель и сценарист Александр Цыпкин и основатель холдинга Franch.Global Сергей Дегтярёв.

В ходе дискуссии Илья Дудковский подчеркнул, что среди франшиз наибольшим спросом сейчас пользуется бизнес в сфере торговли (26%). Средний размер паушального взноса для такой франшизы — 550 тыс. рублей. Затем следует сфера услуг с долей 22%, а замыкает топ-3 сфера производства. На нее приходится 12% запросов. Значительнее всего за квартал спрос вырос на франшизы в сфере строительства (х2,5 раза), сельского хозяйства (х2 раза) и производства (+59%). За год заметнее всего спрос увеличился на франшизы в сфере торговли (х2,5 раза), красоты и здоровья (+91%) и строительства (+73%).

"Авито — ведущая платформа для купли-продажи бизнесов в России и ежемесячно более 3 млн посетителей приходят на Авито за поиском и подбором готового бизнеса и франшиз. Мы видим очень большой тренд в МСП на партнерство и на какие-то совместные проекты. Поэтому появляется много предложений и по франшизе, и по привлечению партнеров. При этом процесс покупки франшизы в среднем занимает около 2–3 месяцев, от момента осознания до подписания и начала каких-то работ. На покупку франшизы люди в среднем готовы потратить около 1 млн рублей", — отметил Илья Дудковский.

Отвечая на вопросы из зала, Сергей Дегтярёв рассказал о том, стоит ли открывать первый филиал за рубежом самостоятельно и только после этого продавать франшизу?

"Есть разные мнения по этому поводу. Как правильно делать и как происходит в реальности — зачастую разные вещи. Например, когда мы делали франшизы по VR, мы не открывали свои филиалы, а сразу запустили франшизы и начали продавать. Когда у вас есть одна или несколько работающих локаций, российский и международный рынки, где можно собрать всю информацию и построить финансовую модель, это позволяет транслировать понятную модель на партнера, который планирует запускаться в другой стране", — отметил Сергей Дегтярёв.

Готовый бизнес или Франшиза?

Илья Дудковский рассказал, что в 2024 году спрос на франшизы год к году вырос на 26%. По его словам это обусловлено тем, что предпринимательство в России становится более модным, а молодое поколение больше хочет работать на себя, а не в найме: "При покупке франшизы предпринимателями движет стремление к финансовой независимости и желание начать свое дело, исключив риски, связанные с открытием бизнеса с нуля. При выборе франшизы инвестор получает право использовать узнаваемый бренд, а также уже проверенную бизнес-модель. Приобретение франшизы считается менее рискованным стартом, так как предполагается широкий спектр консультационных услуг от франчайзера, включая маркетинговую поддержку и помощь в выборе местоположения".

Процесс покупки готового бизнеса занимает больше времени — около 3–4 месяцев против 2–3 у франшизы. При приобретении готового бизнеса требуется вложить значительную сумму одномоментно. Если инвестор слабо ориентируется на рынке, есть риск приобрести убыточный или не до конца отлаженный бизнес, для решения проблем которого потребуется вложить не только деньги в покупку, но и время, ресурсы.

При выборе франшизы инвестор получает право использовать узнаваемый бренд, а также уже проверенную бизнес-модель. И хотя придется платить роялти владельцу франшизы, общие затраты при работе по франшизной модели при прочих равных будут ниже, чем при покупке готового бизнеса, и могут быть распределены по времени и этапам более эффективно.

Это делает модель франчайзинга доступной для множества потенциальных инвесторов, даже для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Франчайзеру модель позволяет быстро расширять географию присутствия бренда с минимальными затратами и увеличивать свой доход за счет роялти, именно поэтому компании стремятся предложить привлекательные условия потенциальным франчайзи.

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