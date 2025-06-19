Минпромторг и Авито Спецтехника укрепляют партнерство в интересах российских производителей самоходных машин

Документ закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество в сфере цифровой трансформации рынка специализированной техники и укреплять позиции российских брендов внутри страны. Цель соглашения — поддержать отечественное производство, повысить конкурентоспособность и прозрачность отрасли с помощью объединения инициатив профильного министерства и цифровых возможностей одной из крупнейших онлайн-платформ России. Подписание меморандума — один из этапов донастройки системной работы с отраслью и стимулирования спроса на отечественную технику.

В рамках меморандума Авито намерено активно способствовать продвижению российских самоходных машин, включенных в реестр отечественной промышленной продукции. Платформа будет использовать свои цифровые возможности для информирования покупателей о характеристиках техники и мерах государственной поддержки, а также создаст специальные условия для продавцов и упростит размещение и продвижение объявлений.

Минпромторг России, со своей стороны, будет участвовать в совместных информационных кампаниях, направленных на стимулирование спроса на самоходные машины, а также способствовать выпуску аналитических материалов для участников рынка.

"Минпромторг России уже комплексно работает над поддержкой отрасли специализированного машиностроения, и мы продолжаем расширять этот инструментарий. В контексте цифровой трансформации рынка важно задействовать и те возможности, которые предлагают онлайн-платформы. Кооперация с Авито будет дополнительно работать на "обеление" рынка такой техники, повышение эффективности коммуникационной цепочки "производитель-потребитель". Это важные элементы для поэтапного наращивания доли российской техники на нашем рынке", — отметил начальник Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Валентин Цупрун.

"Развитие отечественного производства самоходных машин — один из приоритетов промышленной политики государства. Мы уверены, что эффективное взаимодействие Авито Спецтехники с Минпромторгом позволит расширить доступ производителей к конечным потребителям, повысить информированность общества о доступных мерах господдержки и укрепить доверие к отечественной технике. Для нас важно быть частью масштабных отраслевых инициатив, которые помогают бизнесу находить новых клиентов и развивать экспортный потенциал. Мы видим нашу роль в том, чтобы сделать процесс продвижения и покупки российской техники более простым, понятным и выгодным для всех участников рынка", — подчеркнул Тимур Осипов, директор направления "Спецтехника" в Авито.