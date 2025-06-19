Три миллиона студентов смогут найти работу благодаря партнерской программе "Авито"

В соответствии с подписанным соглашением компании будут развивать "Цифровой кампус" - технологическую платформу для взаимодействия студентов, педагогов и представителей бизнеса. Сервис способствует трудоустройству выпускников: за три года партнерства с "Авито" проект охватит 500+ университетов и 3 млн студентов. Инициатива направлена на реализацию нацпроектов "Молодежь и дети" и "Кадры".

Валерий Ермаков, заместитель президента, председателя правления "Ростелеком":

"Экосистема "Цифровой Кампус" - живая среда взаимодействия студента, вуза и бизнеса. Здесь выстраивается карьерный трек с первого курса в digital-формате. Партнерство с "Авито" открывает разные векторы профессионального роста: можно устроиться в компанию или запустить собственное дело".

Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито":

"Мы предоставляем молодым людям возможность найти себя, какой бы путь они ни выбрали. Можно начать зарабатывать первые деньги и получать опыт, найдя работу или подработку на платформе: за год количество вакансий для начинающих специалистов выросло на 37%. Либо попробовать себя в предпринимательстве (на "Авито.Услугах" стартовые барьеры минимальны). К нам уже присоединились 200 тысяч новых бизнесменов, при этом спрос на услуги растет быстрее предложения - на 15% в год. Партнерство с "Ростелекомом" позволит масштабировать эти возможности для миллионов студентов".

Андрей Ремпель, генеральный директор УК "Цифра Инвест":

"Одной из ключевых задач масштабирования "Цифрового кампуса" является экосистемный подход и возможность реализовать бесшовную интеграцию уже разработанных модулей платформы с EdTech и HRTech продуктами "Ростелекома" и Авито, встраивая их в ИТ-ландшафт ВУЗов. Мы представляем студентам возможность создать свой собственный образовательный и карьерный путь. А также оказываем организационную и финансовую поддержку студенческим стартапам. Вместе с бизнес-партнерами мы создаем места для инновационного и технологического предпринимательства в университетах. Для этих целей УК "Цифра Инвест" планирует открыть более 30 "Цифровых лабораторий", что обеспечит создание новых рабочих мест и эффективное взаимодействие со студенческим сообществом, бизнесом и государством.

Борьба с кадровым дефицитом

Проект поможет молодым людям в поиске работы, а бизнесу - в подборе квалифицированного персонала. Он также призван сформировать новые стандарты взаимодействия на трудовом рынке. Совместные аналитические исследования, образовательные инициативы и цифровые инструменты помогут оптимизировать процессы найма, сократить дисбаланс в занятости и создать благоприятные условия для развития предпринимательства.

"Авито.Услуги" и "Ростелеком" планируют дополнительные льготы для МСП и обучающие программы с участием экспертов платформы "Авито".