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Более миллиона россиян примут участие в первом Всероссийском агродиктанте

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20 мая состоялось совещание по подготовке Всероссийского агродиктанта — масштабной акции, которая впервые пройдет в России с 8 по 12 октября 2025 года, в период Недели агропромышленного комплекса, и будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В заседании приняли участие Александр Двойных, координатор федерального партийного проекта партии "Единая Россия" "Российское село", председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Всероссийский аграрный диктант — это масштабный проект, в котором будут задействованы все субъекты РФ, органы исполнительной и законодательной власти, образовательные учреждения, крупные компании и предприятия. Агродиктант направлен на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и сельского образа жизни, повышение знаний об агропромышленном комплексе России и проявление чувства гордости у граждан за успехи современного и технологичного агропромышленного комплекса страны. Проект объединит участников со всей страны и станет ежегодным", — отметил Александр Двойных.

"Агродиктант" проводится федеральным партийным проектом "Единой России" "Российское село", совместно с АО "Россельхозбанк".

"Россельхозбанк", как главный аграрный банк страны, является не только финансовым институтом, но и поддерживает образовательные проекты в области АПК, развивает цифровые платформы, помогает в сбыте фермерской продукции, поэтому мы с большим энтузиазмом включились в подготовку и проведение первого Всероссийского аграрного диктанта. Это новый интересный проект, благодаря которому каждый житель нашей страны может проверить свои знания в такой важной отрасли, как сельское хозяйство. С самых древних времен земледелие составляло одну из основ экономики России, в этом заложен генетический код русского человека, а сегодня сельскохозяйственный комплекс России — один из самых развитых в мире. Поэтому знать историю и современные успехи нашего агропромышленного комплекса надо обязательно. Именно для этого и проводится Агродиктант, приглашаем всех принять участие", — отметил Борис Листов.

В оргкомитет Агродиктанта войдут видные политические и общественные деятели страны, в экспертные комиссии — учёные, педагоги, представители отраслевых НИИ, аграрных вузов и практики.

Агродиктант пройдет в период Недели агропромышленного комплекса с 8 по 12 октября 2025 года в гибридном формате: офлайн и онлайн на всей территории РФ, в нем примут участие более 1 млн человек. В рамках Агродиктанта будет работать более 300 офлайн-площадок в 89 регионах, где каждый житель страны при желании сможет принять участие. Основными офлайн-площадками станут аграрные ВУЗы, аграрные СПО, агрошколы, государственные и региональные органы власти, крупные агропромышленные предприятия, а также региональные филиалы АО "Россельхозбанк".

Для участия в формате онлайн разработана основная платформа — агродиктант.рф. На прохождение диктанта отводится 45 минут, в течение которых необходимо ответить на 30 вопросов. Вопросы будут касаться различных отраслей сельского хозяйства и сгруппированы по следующим тематическим блокам: почва и мелиорация; растениеводство и защита растений; животноводство и племенное дело; корма и ветеринария; рыбное хозяйство и аквакультура; инфраструктура и сельские территории; производство продуктов питания; экспорт продукции АПК; цифровизация сельского хозяйства; оборудование для АПК и сельхозтехника; агротуризм.

Проверить свои знания по сельхозтематике могут школьники, студенты, граждане, чья профессиональная деятельность не связана с агропромышленным комплексом страны, а также люди с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Для каждой категории будут разработаны соответствующие вопросы. По итогам участия каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а победители — дипломы.

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