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Авито Путешествия и СОГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025

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18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума сервис по краткосрочной аренде жилья Авито Путешествия и страховая компания "СОГАЗ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили директор Авито Путешествий Артем Кромочкин и исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Стороны договорились развивать партнерство в направлениях страхования квартир и домов, сдающихся посуточно в сервисе Авито Путешествия, а также международной аренды недвижимости на платформе.

"Безопасность аренды исторически была одним из преимуществ Авито Путешествий — мы стали первой площадкой в России, которая по умолчанию страховала посуточные квартиры. С момента запуска опции мы убедились, насколько важно для арендодателей ощущение защищённости при краткосрочной аренде. Сотрудничество с СОГАЗ позволит нам получить доступ к экспертизе одного из главных игроков на рынке страхования и расширить направления работы, чтобы продолжить развивать удобные и надёжные сервисы для миллионов пользователей", — добавил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

"Партнерство с Авито, лидером цифрового рынка, полностью соответствует стратегии СОГАЗа по созданию инновационных и доступных страховых продуктов. Мы видим в этом сотрудничестве значительный потенциал для развития страховых решений нового поколения, удобно интегрированных в повседневную жизнь. Мы ценим доверие Авито и уверены, что наша совместная работа принесет ощутимую пользу клиентам обеих компаний и задаст новые стандарты страховой защиты в цифровой среде", — прокомментировала исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

В будущем сотрудничество может быть масштабировано на другие направления бизнеса, включая ипотечное страхование. Для реализации конкретных направлений сотрудничества стороны будут создавать координационные комитеты, формируя их состав на паритетных началах.
"Партнерство Авито Путешествий с компанией "СОГАЗ" является примером того, как мы выстраиваем стратегические отношения, начиная с реализации конкретных проектов, постепенно расширяя спектр сотрудничества, фокусируясь при этом на качественном продукте и пользовательском опыте", — отметил директор по стратегическим партнерствам Авито Александр Самсонов. 

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Авито Путешествия и СОГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума сервис по краткосрочной аренде жилья Авито Путешествия и страховая компания "СОГАЗ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили директор Авито Путешествий Артем Кромочкин и исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

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