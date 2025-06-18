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Авито выпустили первый российский открытый тренажер для тестирования рекламных алгоритмов

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Команда исследователей искусственного интеллекта Авито создала BAT (Benchmark for Auto-bidding Task). Это первый российский открытый тренажер для тестирования и улучшения рекламных алгоритмов. Исследователи представили разработку на международной конференции The ACM Web Conference 2025 в Австралии, а платформа уже доступна бесплатно всем разработчикам мира.

Что это такое и как работает

BAT представляет собой тренажер, который имитирует реальные условия рекламных аукционов. Чтобы понять суть проблемы, которую решает тренажер, нужно представить, что происходит каждый раз, когда вы открываете поиск товаров на любой онлайн-площадке. За доли секунды система запускает мгновенный аукцион между десятками рекламодателей, которые хотят показать пользователю свое объявление в отдельном месте для рекламы.

Алгоритмы автоматически рассчитывают ставки на основе множества факторов: насколько товар подходит конкретному пользователю, историю его взаимодействия, качество рекламного креатива, ставки конкурентов, и многое другое. Побеждает объявление с лучшим итоговым рейтингом, при этом рекламодатель платит минимально возможную цену за показ.

BAT воспроизводит весь этот сложный процесс в безопасной тестовой среде. Разработчики могут подключать собственные алгоритмы, запускать рекламные кампании, выбирать различные сценарии и параметры, а затем сравнивать эффективность разных решений еще до запуска в реальных условиях.

Зачем это нужно

До появления BAT вся индустрия цифровой рекламы полагалась на устаревший открытый датасет iPinYou, созданный еще в 2013 году. Это был важный первый шаг к созданию открытых тестовых сред, но за прошедшие 12 лет реклама кардинально изменилась.

Современные рекламные платформы обрабатывают миллионы запросов в секунду и используют продвинутые модели машинного обучения для прогнозирования поведения пользователей. Появились новые рекламные форматы, в тысячи раз выросли объемы данных, а алгоритмы управления ставками стали значительно сложнее.

BAT построен на современных анонимизированных данных, объем которых в 1000 раз превышает iPinYou. Это позволяет тестировать алгоритмы в условиях, максимально приближенных к работе современных рекламных систем с высокой нагрузкой и сложными сценариями.

Влияние на индустрию

Платформа BAT может сделать рынок рекламных технологий намного более демократичным и доступным. Раньше сложные инструменты для тестирования и оптимизации рекламных алгоритмов были доступны только крупным технологическим компаниям с большими ресурсами. Теперь небольшие рекламные платформы, стартапы и независимые разработчики получают доступ к профессиональным инструментам разработки.

Это снижает барьеры входа на рынок, упрощает проведение экспериментов и может значительно ускорить внедрение инноваций в индустрии цифровой рекламы. В платформу уже встроены пять базовых алгоритмов от команды Авито, которые разработчики могут использовать как эталонные решения для сравнения.

Кому поможет

По оценкам исследователей Авито, BAT принесет пользу всем участникам рекламной экосистемы.

  • Рекламные платформы смогут увеличить свой доход на 10–20% за счет более точного и эффективного распределения рекламных показов между объявлениями.
  • Рекламодатели получат возможность получать до 20% больше переходов на рекламные объявления при том же бюджете благодаря более умным алгоритмам.
  • Разработчики смогут экспериментировать с новыми подходами без необходимости строить сложную и дорогую инфраструктуру для тестирования.
  • Пользователи будут видеть более релевантную и полезную для себя рекламу, подобранную с помощью более совершенных алгоритмов.
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