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В Самаре волонтеры организовали субботник у дачи купца Соколова

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Сотрудники Самарского филиала Россельхозбанка приняли участие в субботнике - собрали мусор и удалили поросль вокруг дачи купца Соколова, освободили пруд от прошлогодней листвы, очистили прилегающий берег Волги. В целом собрали более 150 мешков мусора.

"Самарский филиал всегда поддерживает экологические акции в нашем регионе. Недавно сотрудники Тольяттинского допофиса помогали высаживать саженцы на территории Кунеевского леса, который сильно пострадал от пожаров. Поэтому мы также поддержали наших ключевых партнеров, группу компаний "СИНКО" с экологической инициативой и внесли свой посильный вклад", - отметил директор Самарского филиала Раиль Багдалов.

"Искренне благодарим Россельхозбанк - нашего надежного партнера - за вклад в экологическое благополучие территории санатория и берега Волги. Санаторий имени Чкалова достался нам в запущенном состоянии. Впереди у нас масштабная работа: восстановить памятники архитектуры федерального значения, переоснастить лечебные кабинеты современным медицинским оборудованием, привести в порядок территорию, каждый корпус и номер, обустроить берег Волги. Мы готовы вкладывать свои силы и ресурсы, чтобы через несколько лет санаторий превратился в знаковое место, флагманскую здравницу региона и предлагал самарцам и гостям города первоклассный отдых и эффективные оздоровительные программы", - сказал генеральный директор ОАО "СИНКО" Эдуард Мнацаканян.

Санаторий им. В.П.Чкалова расположен в экологически чистом районе Самары на левом берегу реки Волги. Уникальное расположение и объекты культурного наследия федерального значения (дача Соколова), находящиеся на территории санатория, накладывают особые обязательства - реставрация памятников архитектуры, повсеместное наведение порядка и создание привлекательной инфраструктуры для отдыха и оздоровления.

Несмотря на славную историю и известность санатория, прилегающая территория находится в плачевном состоянии. Необходима большая работа по восстановлению памятников федерального и регионального значения, находящихся на внутренней территории, усилия по приведению в порядок коммуникаций, ремонт корпусов, благоустройство.

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