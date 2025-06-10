В Мордовии возвели мемориал "Сурский рубеж" из стали Forcera

Особое внимание привлекает выбор материала для мемориала — атмосферостойкой стали Forcera, произведённой компанией "Северсталь". Для создания комплекса использовано 6 тонн стали толщиной 3 миллиметра: из листов Forcera выполнены панели длиной 22 метра и высотой 2 метра, на которых выгравированы имена погибших и названия населённых пунктов, где проходили ожесточённые бои. Такой подход позволил подчеркнуть идею вечности, заложенную в образе "Сурского рубежа".

Использование Forcera было продиктовано не только её эстетическими достоинствами, но и уникальными эксплуатационными свойствами. Эта сталь, благодаря специальному легированию, отличается высокой прочностью и способностью органично стареть: со временем её поверхность покрывается благородной рыжевато-коричневой патиной. Такой естественный защитный слой не только придаёт памятнику выразительный облик, но и надёжно защищает металл от коррозии. Более того, благодаря своей устойчивости к атмосферным воздействиям, Forcera может служить 80–100 лет, не требуя покраски или регулярного обслуживания, что значительно снижает расходы на содержание. В отличие от традиционной бронзы, покрывающейся бирюзовой патиной, Forcera создаёт современный художественный эффект, символизируя связь времён и стойкость перед испытаниями. Благодаря насыщенной фактуре и глубокому цвету, сталь гармонично вписалась в ландшафт, создавая ощущение неразрывной связи с историей региона.

Проектирование и создание мемориала выполнила компания "СМП" (бренды Steelmasters и CorLab) — давний и надежный партнёр компании "Северсталь".

Мемориал "Сурский рубеж" — не просто дань уважения подвигу жителей Мордовии, трудившихся ради Победы, но и новая точка притяжения для жителей и гостей республики. Здесь планируют проводить патриотические мероприятия, экскурсии и уроки истории для молодёжи, чтобы напоминать о вкладе мордовчан в Победу и о значении трудового подвига в судьбе страны.

Использование стали Forcera в этом проекте стало символом прочности, стойкости и красоты, объединяющих прошлое и будущее, и наглядно показало, как современные российские технологии могут служить делу сохранения памяти на многие десятилетия вперёд и вдохновлять будущие поколения.