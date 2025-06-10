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Авито Бизнес 360 запустил Каталог поставщиков для быстрого поиска контрагентов

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Авито Бизнес 360 расширяет возможности для решения задач бизнеса. Теперь в пространстве доступен новый сервис — "Каталог поставщиков". Он позволяет быстро и удобно находить контрагентов товаров и услуг. "Каталог поставщиков" доступен на десктопе и в приложении Авито на iOS и Android, сообщили в компании.

Авито Бизнес 360 — это пространство внутри платформы Авито, созданное специально для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто только открыл или готовится открыть свое дело. Оно позволяет быстро решать основные бизнес-задачи в одном месте: от поиска и закупки товаров до подбора персонала, аренды и покупки коммерческой недвижимости и транспорта.

"Каталог поставщиков" представляет собой сервис для удобного поиска и прямого контакта с поставщиками товаров и услуг для бизнеса и доступен только в пространстве Авито Бизнес 360. В каталоге уже представлено более 450 тыс. действующих поставщиков в следующих категориях: оборудование для бизнеса, стройматериалы и сырье, товары оптом, все для офиса, деловые услуги, логистика и транспорт.

Теперь для решения бизнес-задач представители СМБ могут легко найти поставщиков под свой запрос, и сделать выбор на основе таких параметров, как география контрагента и рейтинг. Сервис дает возможность обсудить все детали сделки с поставщиком напрямую: по телефону или в мессенджере, не выходя из Авито. В каталоге также можно искать непосредственно поставщиков-производителей — они отмечены бейджем "Собственное производство", что дает возможность искать контрагентов именно по этому критерию.

"Мы регулярно проводим исследования рынка и общаемся с представителями МСП России. И видим, что поиск поставщиков — это всегда одна из самых сложных и времязатратных задач для малого и среднего бизнеса. Она требует глубокого анализа качества товаров и услуг, цен, условий поставки и репутации компании. Все эти данные приходится искать в разных источниках, после — тратить время и силы, чтобы свести в единую картину и принять объективное решение. Нашей задачей было решить эту проблему, сделав процесс поиска поставщиков намного проще и быстрее. Теперь в Авито Бизнес 360 можно найти не только нужный товар или услугу, но и быстро решить вопрос с поиском подходящего поставщика. Пользователи могут выбирать контрагентов по таким параметрам, как география и рейтинг, которые доступны в карточке поставщика", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Авито Бизнес 360".

Новый сервис рассчитан на сотрудников компаний и предпринимателей, которые ищут новых контрагентов или хотят сменить текущих, и тех предпринимателей, кто только открыл или готовится открыть свое дело. Также — на поставщиков, которые хотят привлечь новых клиентов. Функциональность сервиса позволит покупателям значительно сократить время и ресурсы на поиск, а поставщикам — предоставит прямой доступ к целевой бизнес аудитории и даст возможность повысить узнаваемость бренда.

Пользователи могут найти новый сервис на десктопе и в приложении Авито на iOS и Android. Для этого нужно зайти в пространство Авито Бизнес 360 и оттуда перейти в "Каталог поставщиков". До конца июня "Каталог поставщиков" появится и в мобильной версии, а функционал сервиса также будет расширяться.

Пространство Авито Бизнес 360 было запущено в прошлом году. В него вошли новые цифровые решения, разработанные командой Авито специально под потребности малого и среднего бизнеса. Одним из таких решений стал сервис запроса коммерческих предложений, доступный в категории "Оборудование для бизнеса".

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