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Авито Работа и Авито Реклама: 31% жителей ПФО задумываются об открытии своего дела

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Авито Работа и Авито Реклама провели опрос среди 2 тыс. россиян, чтобы выяснить отношение респондентов к открытию собственного дела. Оказалось, что 31% жителей ПФО задумывались о запуске бизнеса, но лишь 9% уже реализовали эту идею — остальные либо не решаются (22%), либо не знают, с чего начать (29%).

Интересно, что в среднем по стране среди возрастных групп больше всего уже действующих предпринимателей оказалось в категории 25–34 лет (16%), тогда как старшие поколения 55–64 лет (57%) и 65+ лет (63%) чаще не проявляют заинтересованность в построении бизнеса или предпочитают работу в найме.

Более трети (35%) опрошенных жителей ПФО при открытии собственного дела рассчитывает обойтись суммой до 100 000 рублей, а 19% хотели бы уложиться в диапазон от 100 000 до 300 000 рублей. Еще 12% жителей ПФО готовы вложить в старт бизнеса от 300 000 до полумиллиона рублей, а 9% респондентов — от 500 000 до миллиона рублей. Инвестировать более миллиона рублей готовы 7% опрошенных. В среднем опрошенные готовы потратить на запуск своего бизнеса 491 590 рублей.

При этом в среднем по России мужчины оказались готовы вложить в бизнес значительно больше, чем женщины — так, на запуск своего дела от 500 000 до 1 миллиона рублей собираются направить 14% мужчин и лишь 7% женщин, от 1 миллиона до 5 миллионов рублей намерены выделить 6% мужчин и 3% женщин.

Наиболее привлекательной сферой для запуска своего дела жители ПФО считают розничную торговлю: ее выбрали 23% респондентов. В топ-5 также попали творческие индустрии и handmade (19%), сельское хозяйство и фермерство (17%), общественное питание (14%) и красота и здоровье (10%).

Сферы деятельности, в которых респонденты в ПФО хотели бы открыть свой бизнес

Сфера деятельности

Доля ответов респондентов, назвавших сферу, %

Розничная торговля (магазины, маркетплейсы)

23%

Творческие индустрии и handmade

19%

Сельское хозяйство и фермерство

17%

Общественное питание (кафе, рестораны, доставка еды)

14%

Красота и здоровье (салоны, фитнес, СПА и т. д.)

10%

IT и цифровые технологии

9%

Услуги для дома (ремонт, клининг, дизайн и т. д.)

8%

Автобизнес (сервисы, мойки, прокат и т. д.)

8%

Бытовые услуги (химчистки, ателье)

8%

Строительство и недвижимость

7%

Образование и консалтинг

7%

Производство (пищевое, легкая промышленность и т. д.)

6%

Развлечения и ивент-индустрия

6%

Экологичные технологии и переработка

6%

"Результаты нашего исследования подтверждают тренд на предпринимательскую активность среди россиян: две трети опрошенных всерьез рассматривают возможность открыть свое дело. Интересно, что розничная торговля, творческие индустрии и сфера услуг остаются ключевыми точками входа в бизнес — они требуют относительно небольших вложений и позволяют достаточно быстро выйти на окупаемость", — отмечает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

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