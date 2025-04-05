Стратегическая цель: что нужно для развития беспилотной авиации?

Наладили производство дронов

Одним из флагманов развития отечественной беспилотной авиации стала Самарская область, где начал свою работу научно-производственный центр БАС "Самара" (НПЦ БАС "Самара"). Он учрежден компанией "Транспорт будущего" совместно с фондом Национальной технологической инициативы и правительством Самарской области.

НПЦ — это первый региональный центр, который запустил производственные линии, авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, привлек резидентов и начал полноценную работу. Всего же к концу 2030 года должно начать работать 48 таких НПЦ в разных регионах России.

Один из резидентов и учредителей НПЦ — компания "Транспорт будущего" — запустила полноценное производство БАС и комплектующих.

Сегодня в НПЦ работают 11 производственных линий, каждая из которых является критически важной для России: линии производства литий-ионных АКБ для беспилотников, линии монтажа электронных плат, комплектующих и сборки электродвигателей, производства винтов, корпусных деталей из пластика и композитов и другие.

"Мы сейчас производим на базе НПЦ более 200 тысяч винтов ежемесячно, 50 тысяч комплектов корпусов для дронов, собираем по 200 тяжелых аграрных беспилотников и выполняем много других задач. Тем не менее мы сознаем, что это лишь первый этап. У нас впереди много работы, чтобы выполнить целевые показатели отрасли, учитывая потребности страны", — рассказал генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко.

Откроют небо для гражданских беспилотников

В конце января 2025 года площадку в Тольятти посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел производственные мощности НПЦ и провел совещание по развитию беспилотной авиации.

"К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Цель, которую мы перед собой поставили, — комплексная, системная, без всякого преувеличения это цель общенационального масштаба. Именно поэтому было принято решение консолидировать ресурсы, сделать это в рамках профильного нацпроекта (запущен 1 января 2024 года. — Прим. ред.) с учетом огромного значения отрасли для граждан, бизнеса, для отечественной экономики и, безусловно, само собой разумеется, для обеспечения безопасности страны", — отметил глава государства.

Он сообщил, что центр в Тольятти планируется серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации. Это создаст дополнительные условия для роста всего региона, для самореализации талантливой, целеустремленной молодежи.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что, несмотря на достигнутые в целом хорошие результаты по целому ряду основополагающих направлений нацпроекта в сфере беспилотных авиасистем, включая регуляторику, нормативную базу, движение идет слишком медленно, а по отдельным программам из-за резкого сокращения финансирования работы полностью остановлены.

"Прежде всего необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. Было сделано предложение установить новый класс воздушного пространства России для упрощенного использования беспилотными воздушными судами", — сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что работу по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников нужно вести с соблюдением жестких требований безопасности, но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений.

"Они возможны. И в том числе важно активнее внедрять существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени. В целом необходимо быстрее внедрять принципиально новые механизмы управления и координации полетов всех типов воздушных судов — от небольшого коптера до дальнемагистральных самолетов и космических аппаратов", — пояснил президент.

Кадры для беспилотной авиации

И еще одна ключевая, базовая тема, о которой говорил Владимир Путин, — это кадры для отрасли.

"Для развития беспилотных авиасистем нужны высокопрофессиональные кадры, их компетенции, знания должны отвечать целям технологического лидерства. Именно в такой логике нужно настраивать работу системы профессио­нального образования, вносить изменения в существующие и внедрять новые образовательные программы. И все решения здесь также должны приниматься безотлагательно", — резюмировал глава государства.

Сегодня отрасли требуется широкий спектр специалистов с различными профилями: конструкторы, технологи, инженеры-авиастроители, специалисты в области материаловедения, программисты и разработчики ПО, специалисты по робототехнике, слесари КИПиА, электрики.

"С развитием высоких технологий возможности беспилотников становятся все более разнообразными, что требует квалифицированных специалистов для их разработки и эксплуатации. Появилась необходимость в профессионалах, способных обеспечить соблюдение нормативных требований и безопасность полетов. Появление новых образовательных программ и курсов по работе с беспилотниками также способствует росту интереса к этой профессии. Поэтому специалисты в области беспилотия будут востребованы как в технических, так и в управленческих ролях", — отметил директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин.

Летят по радиосигналу

Особая роль в работе с беспилотниками отводится специалистам в области радиотехнологий, поскольку радио­связь доказала свою надежность в управлении дронами.

"Теоретически автономные беспилотники могут управляться с помощью света, звука или радио. Но звук далеко не распространяется, а свет распространяется прямолинейно. Получается, радиоканал — оптимальный вариант, потому что позволяет управлять автономными аппаратами на больших расстояниях. Некоторые скептики скажут, что радиотехника вскоре отойдет на второй план, потому что сейчас, в том числе и на СВО, уже используются дроны с оптоволоконным управлением. Однако дальность полета таких аппаратов ограничивается длиной оптоволокна. Радиосигнал же при определенной мощности может проникнуть куда угодно", — сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры "Радиотехнические устройства", заместитель директора Поволжского дизайн-центра микроэлектроники "Бином" Самарского политеха Александр Нечаев.

По словам аспиранта Самарского университета, ведущего инженера ООО "Создатели" Артема Шипули, характеристики приемопередающих устройств, используемых на беспилотниках и на станциях управления, напрямую влияют на тактико-технические характеристики беспилотника в целом.

"К примеру, дальность работы ряда беспилотников определяется максимальной дальностью, на которой обеспечивается устойчивая связь. От работы приемопередающего оборудования зависит также качество управления БПЛА. Например, в FPV-дронах зачастую используются аналоговые видеопередатчики. Качество принимаемого с них изображения зависит от качества связи. Кроме того, в целях уменьшения требований к скорости передачи данных изображение передается заведомо не лучшего качества. На практике многим FPV-операторам приходится летать с довольно плохим качеством изображения, что сказывается на выполнении задачи", — рассказал аспирант Самарского университета имени Королева Артем Шипуля.

По его словам, применение цифровых видеопередатчиков тоже не панацея. При плохой радиоэлектронной обстановке, наличии препятствий между приемником и передатчиком, неудачном расположении антенн, сбое в аппаратуре, видео может пропасть целиком, из-за чего происходят утери аппаратов. Стабильность работы радиоканала передачи управления очевидна, что тоже имеет важное значение. При нестабильной работе наблюдается потеря управления, это может привести к утере аппарата.

Эксперты говорят, что для становления в качестве специалиста в области радиотехники необходимы знания в области схемотехники, системотехники, математики, электродинамики, антенно-фидерных устройств, цифровой обработки сигнала. Кроме того, сама по себе радиотехника довольно обширная область и включает в себя множество областей, в каждой из которой должны быть свои специалисты.

"Среди областей, например, радиосвязь, радиолокация и радионавигация. Эти сферы постоянно развиваются, и на данный момент все чаще радиосигналы обрабатываются программно. В результате обучающимся специалистам необходимо осваивать программирование. Немаловажное значение имеют знания области вычислительных устройств, умения в области синтеза цифровых схем и создании вычислительной аппаратуры, используемой в обработке радиосигналов", — добавил Артем Шипуля.