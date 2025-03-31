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Автотека признана автодилерами сервисом с самой полной базой данных об авто с пробегом

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По результатам исследования агентства "АВТОСТАТ", проведенного в I квартале 2025 года, Автотека (проект Авито Авто) стала лидером среди онлайн-сервисов проверки истории автомобилей по полноте предоставляемой информации. В исследовании приняли участие сотрудники дилерских центров и площадок, работающих с автомобилями с пробегом на территории всей России.

По данным опроса, 83,8% специалистов в индустрии считают, что Автотека является сервисом с наиболее полной онлайн-базой данных для проверки истории автомобиля. На втором месте находится сайт ГИБДД с показателем 24,8%.

В ходе исследования выяснилось, что 88,6% респондентов используют различные инструменты для проверки истории автомобилей в своих бизнес-процессах. Большинство из них (96,2%) для решения этой задачи применяют онлайн-базы, такие как Автотека.

Аудитория продемонстрировала высокий уровень осведомленности об Автотеке: 91,4% респондентов знают о сервисе, а 87,6% активно используют его в своей работе. На втором месте по обоим показателям находится сайт ГИБДД: 85,7% аудитории знают о нем, а 83,8% — пользуются. На третьем месте — сайт ФССП (76,2% и 73,3% соответственно).

"Результаты исследования Автостат подтверждают, что Автотека является самым узнаваемым сервисом, которым активно пользуются профессионалы автобизнеса: ежедневно специалисты заказывают больше десятка тысяч отчётов. Такими результатами мы обязаны тому, что постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Наша цель — сделать процесс проверки автомобиля максимально простым, информативным и удобным для пользователей. В рамках этого направления Автотека недавно представила обновленный формат отчетов. Теперь ИИ-алгоритмы на основе данных об истории автомобиля автоматически дают пользователям рекомендации по дальнейшим действиям и помогают принять взвешенное решение о том, стоит ли сразу ехать на осмотр авто, привлечь для консультации эксперта (профессионального подборщика или юриста) или лучше рассмотреть другие предложения. Это существенно упрощает процесс принятия решения при покупке автомобиля с пробегом", — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства "АВТОСТАТ", прокомментировала итоги исследования:

"Сотрудники дилерских центов, а также площадок автомобилей с пробегом достаточно давно используют в своей работе такой инструмент, как проверка истории подержанного автомобиля. Для подавляющего большинства автодилеров (97%) эта процедура стала неотъемлемой частью бизнес-процессов компании. На данный момент существует множество сервисов, которые помогают проверить историю эксплуатации того или иного автомобиля. Автотека по итогам опроса является самым популярным, востребованным инструментом по мнению сотрудников дилерских центров".

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