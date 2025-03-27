Авито подписал соглашение с правительством Мурманской области о сотрудничестве в различных сферах

В рамках этого стратегического партнерства стороны планируют совместные мероприятия для привлечения туристов в регион, развитие малого и среднего бизнеса и организацию обучающих программ для предпринимателей. Авито и правительство региона намерены активно работать над реализацией проектов, которые принесут пользу местным жителям, туристам и экономике региона в целом.

Уже сейчас платформа активно помогает развитию туристического сектора Мурманской области, который привлекает путешественников первозданной природой Заполярья, заповедниками и водопадами, возможностью увидеть северное сияние и оригинальным досугом, в том числе зимней рыбалкой. Аналитики сервиса видят растущий интерес к Арктике, в том числе к Мурманску, которые на сегодняшний день можно отнести к нетрадиционным направлениям внутреннего туризма. Так, число бронирований посуточных объектов в Мурманской области по итогам 2024 года выросло в 3,1 раза по сравнению с 2023 годом.

На Авито Путешествиях по региону представлено более трех тысяч доступных для посуточной аренды квартир и загородных объектов, а также около 350 отелей. В 2024 году снять объект на Авито стоило 4,5 тысячи рублей за ночь, а путешественники останавливались в среднем на три ночи.

"Сервисы Авито уже стали полноценным инструментом как для туристов, которые могут найти жилье, экскурсии и авто, так и для людей, желающих начать свое дело. В 2024 году количество активных объявлений на Авито в Мурманской области достигло 3,4 миллиона - на 24% больше по сравнению с 2023 годом. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет еще новые горизонты для развития туризма и малого и среднего бизнеса в регионе. Работа уже стартовала, яркий пример - Международный арктический форум и 51-й Мурманский лыжный марафон, - отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито - В рамках мероприятий Авито Путешествия помогли более чем 4000 участникам и гостям найти подходящий вариант размещения".

Правительство Мурманской области выразило уверенность в успешности данного партнерства.

"Мы благодарим компанию за интерес к Мурманской области. Мы надеемся, что партнерские отношения с Авито станут важным шагом к реализации нашей стратегии по развитию экономики региона. Одна из договоренностей - создание поводов, которые помогут привлечь туристов и показать жителям всей России красоту Крайнего Севера. Для этого мы уже организовали совместное шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера", - сказала Оксана Николаевна Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области.