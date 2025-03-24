Авито Работа назвала самые высокооплачиваемые отрасли промышленности в Самарской области

В этой сфере средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигла 106 329 руб/мес, а рост зарплатных предложений составил 47% за год.

Производство электро- и оптического оборудования также остается одним из лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Зимой этого года работодатели предлагали соискателям в среднем 96 655 руб/мес, что на 69% больше, чем годом ранее.

В топ-3 направлений с самыми высокими зарплатными предложениями вошло и транспортное машиностроение — в этом секторе средняя зарплата, указываемая в вакансиях, выросла на 24% и достигла 95 255 руб/мес.

"Рост зарплатных предложений в промышленности, особенно в таких высокотехнологичных секторах, как производство электронного и оптического оборудования, обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это дефицит квалифицированных кадров, связанный с демографической ямой 90-х. Во-вторых, активное развитие импортозамещения и автоматизации требует специалистов с узкопрофильными навыками, что повышает их ценность на рынке труда. Кроме того, реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов по всей России создает дополнительный спрос на квалифицированных рабочих", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

Самые высокооплачиваемые отрасли промышленности, зима 2024/2025